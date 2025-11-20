Trench Digger Cijena danas

Trenutačna cijena Trench Digger (TRENCH) danas je $ 0.02075018, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRENCH u USD je $ 0.02075018 po TRENCH.

Trench Digger trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 20,750, s količinom u optjecaju od 1.00M TRENCH. Tijekom posljednja 24 sata, TRENCH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.524208, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.01674631.

U kratkoročnim performansama, TRENCH se kretao -- u posljednjem satu i -19.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Trench Digger (TRENCH)

Tržišna kapitalizacija $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.75K$ 20.75K $ 20.75K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

