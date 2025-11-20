Trench Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Trench Coin (TRENCH) danas je --, s promjenom od 3.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRENCH u USD je -- po TRENCH.

Trench Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 125,954, s količinom u optjecaju od 999.94M TRENCH. Tijekom posljednja 24 sata, TRENCH trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00225343, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, TRENCH se kretao +0.53% u posljednjem satu i -30.43% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Trench Coin (TRENCH)

Tržišna kapitalizacija $ 125.95K$ 125.95K $ 125.95K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 125.95K$ 125.95K $ 125.95K Količina u optjecaju 999.94M 999.94M 999.94M Ukupna količina 999,944,481.298248 999,944,481.298248 999,944,481.298248

