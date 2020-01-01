Treehouse ETH (TETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Treehouse ETH (TETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Treehouse ETH (TETH) Informacije tETH is a liquid staking token (LST) that converges the fragmented on-chain ETH interest rates market. Holders of tETH earn real yield in excess of Ethereum’s Proof-of-Stake (PoS) rewards through interest rate arbitrage while still being able to use tETH for DeFi activities. tETH is also foundational to supporting the eventual implementation of Treehouse’s Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism as well as the Treehouse Actively Validated Service (AVS). Službena web stranica: https://www.treehouse.finance/ Bijela knjiga: https://www.treehouse.finance/tAsset_Whitepaper.pdf Kupi TETH odmah!

Treehouse ETH (TETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Treehouse ETH (TETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 380.06M $ 380.06M $ 380.06M Ukupna količina: $ 72.73K $ 72.73K $ 72.73K Količina u optjecaju: $ 72.73K $ 72.73K $ 72.73K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 380.06M $ 380.06M $ 380.06M Povijesni maksimum: $ 6,000.87 $ 6,000.87 $ 6,000.87 Povijesni minimum: $ 1,683.91 $ 1,683.91 $ 1,683.91 Trenutna cijena: $ 5,227.75 $ 5,227.75 $ 5,227.75 Saznajte više o cijeni Treehouse ETH (TETH)

Treehouse ETH (TETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Treehouse ETH (TETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TETH tokena, istražite TETH cijenu tokena uživo!

