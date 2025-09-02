Treehouse ETH (TETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5,130.06 24-satna najviša cijena $ 5,438.11 Najviša cijena ikada $ 6,000.87 Najniža cijena $ 1,683.91 Promjena cijene (1H) +0.40% Promjena cijene (1D) -1.49% Promjena cijene (7D) +0.13%

Treehouse ETH (TETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,345.23. Tijekom protekla 24 sata, TETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,130.06 i najviše cijene $ 5,438.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TETH je $ 6,000.87, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,683.91.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TETH se promijenio za +0.40% u posljednjih sat vremena, -1.49% u posljednjih 24 sata i +0.13% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Treehouse ETH (TETH)

Tržišna kapitalizacija $ 408.19M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 408.19M Količina u optjecaju 76.36K Ukupna količina 76,363.76157726861

Trenutačna tržišna kapitalizacija Treehouse ETH je $ 408.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TETH je 76.36K, s ukupnom količinom od 76363.76157726861. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 408.19M.