Treehouse AVAX Cijena danas

Trenutačna cijena Treehouse AVAX (TAVAX) danas je $ 17.74, s promjenom od 0.52% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TAVAX u USD je $ 17.74 po TAVAX.

Treehouse AVAX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 829,500, s količinom u optjecaju od 46.75K TAVAX. Tijekom posljednja 24 sata, TAVAX trgovao je između $ 17.48 (niska) i $ 17.81 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 43.51, dok je rekordna najniža cijena bila $ 12.16.

U kratkoročnim performansama, TAVAX se kretao 0.00% u posljednjem satu i -17.86% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Treehouse AVAX (TAVAX)

Tržišna kapitalizacija $ 829.50K$ 829.50K $ 829.50K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 829.50K$ 829.50K $ 829.50K Količina u optjecaju 46.75K 46.75K 46.75K Ukupna količina 46,753.50230283457 46,753.50230283457 46,753.50230283457

