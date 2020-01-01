Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Informacije A playful paradox in a universe where trees get stuck in cats. Innovation meets imagination presented in the form of games, art, music and AI. This bizarre fusion of nature and chaos turns expectations upside down, capturing the essence of the Animal Plant meta before it was even a trend. It’s a movement driven by humor, philosophy, and sheer absurdity, where confusion meets creativity. With a passionate community fueling stunning art, music, and games, TREEINCAT isn’t just a meme, it’s an experience redefining what crypto projects can be. Službena web stranica: https://www.treeincat.com Bijela knjiga: https://cdn.prod.website-files.com/67539163b791fd613434002d/6762b8d8cd1f032e1ddae802_TREEINCATwp1.pdf Kupi TREEINCAT odmah!

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tree Stuck in Cat (TREEINCAT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 238.98K $ 238.98K $ 238.98K Ukupna količina: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M Količina u optjecaju: $ 989.71M $ 989.71M $ 989.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 238.98K $ 238.98K $ 238.98K Povijesni maksimum: $ 0.00197193 $ 0.00197193 $ 0.00197193 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00024147 $ 0.00024147 $ 0.00024147 Saznajte više o cijeni Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TREEINCAT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TREEINCAT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TREEINCAT tokena, istražite TREEINCAT cijenu tokena uživo!

