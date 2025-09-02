Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00197193$ 0.00197193 $ 0.00197193 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) +0.45% Promjena cijene (7D) -8.23% Promjena cijene (7D) -8.23%

Tree Stuck in Cat (TREEINCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TREEINCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TREEINCAT je $ 0.00197193, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TREEINCAT se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, +0.45% u posljednjih 24 sata i -8.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tree Stuck in Cat (TREEINCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 235.84K$ 235.84K $ 235.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 235.84K$ 235.84K $ 235.84K Količina u optjecaju 989.71M 989.71M 989.71M Ukupna količina 989,711,994.3512576 989,711,994.3512576 989,711,994.3512576

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tree Stuck in Cat je $ 235.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TREEINCAT je 989.71M, s ukupnom količinom od 989711994.3512576. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 235.84K.