Treasury Coin Cijena danas

Trenutačna cijena Treasury Coin (TREASURY) danas je $ 0.0000073, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TREASURY u USD je $ 0.0000073 po TREASURY.

Treasury Coin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,264.26, s količinom u optjecaju od 995.70M TREASURY. Tijekom posljednja 24 sata, TREASURY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00037436, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000729.

U kratkoročnim performansama, TREASURY se kretao -- u posljednjem satu i -22.13% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Treasury Coin (TREASURY)

Tržišna kapitalizacija $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.26K$ 7.26K $ 7.26K Količina u optjecaju 995.70M 995.70M 995.70M Ukupna količina 995,695,891.307158 995,695,891.307158 995,695,891.307158

