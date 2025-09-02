TRDGtoken (TRDG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -0.34% Promjena cijene (7D) -0.02% Promjena cijene (7D) -0.02%

TRDGtoken (TRDG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRDGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRDG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRDG se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRDGtoken (TRDG)

Tržišna kapitalizacija $ 229.22K$ 229.22K $ 229.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 720.98K$ 720.98K $ 720.98K Količina u optjecaju 31,793.14T 31,793.14T 31,793.14T Ukupna količina 1.0e+17 1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRDGtoken je $ 229.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRDG je 31,793.14T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.98K.