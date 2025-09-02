Više o TRDG

TRDGtoken (TRDG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRDGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRDG je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRDG se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -0.34% u posljednjih 24 sata i -0.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRDGtoken (TRDG)

$ 229.22K
$ 229.22K$ 229.22K

--
----

$ 720.98K
$ 720.98K$ 720.98K

31,793.14T
31,793.14T 31,793.14T

1.0e+17
1.0e+17 1.0e+17

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRDGtoken je $ 229.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRDG je 31,793.14T, s ukupnom količinom od 1.0e+17. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 720.98K.

TRDGtoken (TRDG) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TRDGtoken u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TRDGtoken u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TRDGtoken u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TRDGtoken u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.34%
30 dana$ 0+12.41%
60 dana$ 0+26.09%
90 dana$ 0--

Što je TRDGtoken (TRDG)

$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles! $TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks. $TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed. Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRDGtoken (TRDG)

Koliko TRDGtoken (TRDG) vrijedi danas?
Cijena TRDG uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRDG u USD?
Trenutačna cijena TRDG u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRDGtoken?
Tržišna kapitalizacija za TRDG je $ 229.22K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRDG?
Količina u optjecaju za TRDG je 31,793.14T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRDG?
TRDG je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRDG?
TRDG je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRDG?
24-satni obujam trgovanja za TRDG je -- USD.
Hoće li TRDG još narasti ove godine?
TRDG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRDG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
