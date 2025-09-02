Traxx (TRAXX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00084455 $ 0.00084455 $ 0.00084455 24-satna najniža cijena $ 0.00096743 $ 0.00096743 $ 0.00096743 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00084455$ 0.00084455 $ 0.00084455 24-satna najviša cijena $ 0.00096743$ 0.00096743 $ 0.00096743 Najviša cijena ikada $ 3.32$ 3.32 $ 3.32 Najniža cijena $ 0.00058605$ 0.00058605 $ 0.00058605 Promjena cijene (1H) +0.37% Promjena cijene (1D) +1.02% Promjena cijene (7D) -9.90% Promjena cijene (7D) -9.90%

Traxx (TRAXX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00093668. Tijekom protekla 24 sata, TRAXXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00084455 i najviše cijene $ 0.00096743, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRAXX je $ 3.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00058605.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRAXX se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, +1.02% u posljednjih 24 sata i -9.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Traxx (TRAXX)

Tržišna kapitalizacija $ 228.52K$ 228.52K $ 228.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 327.84K$ 327.84K $ 327.84K Količina u optjecaju 243.97M 243.97M 243.97M Ukupna količina 350,000,000.0 350,000,000.0 350,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Traxx je $ 228.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRAXX je 243.97M, s ukupnom količinom od 350000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 327.84K.