TRAX Cijena danas

Trenutačna cijena TRAX (TRAX) danas je $ 0.00031016, s promjenom od 7.19% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRAX u USD je $ 0.00031016 po TRAX.

TRAX trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 153,834, s količinom u optjecaju od 496.00M TRAX. Tijekom posljednja 24 sata, TRAX trgovao je između $ 0.00030913 (niska) i $ 0.00033491 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03769406, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00028527.

U kratkoročnim performansama, TRAX se kretao +0.00% u posljednjem satu i -19.34% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TRAX (TRAX)

Tržišna kapitalizacija $ 153.83K$ 153.83K $ 153.83K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 310.15K$ 310.15K $ 310.15K Količina u optjecaju 496.00M 496.00M 496.00M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRAX je $ 153.83K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRAX je 496.00M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 310.15K.