Trashy By Matt Furie Cijena danas

Trenutačna cijena Trashy By Matt Furie (TRASHY) danas je $ 0.00001285, s promjenom od 2.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRASHY u USD je $ 0.00001285 po TRASHY.

Trashy By Matt Furie trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 12,851.28, s količinom u optjecaju od 999.96M TRASHY. Tijekom posljednja 24 sata, TRASHY trgovao je između $ 0.00001179 (niska) i $ 0.00001311 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00073629, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001179.

U kratkoročnim performansama, TRASHY se kretao -0.10% u posljednjem satu i -21.27% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Tržišna kapitalizacija $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.85K$ 12.85K $ 12.85K Količina u optjecaju 999.96M 999.96M 999.96M Ukupna količina 999,963,211.487486 999,963,211.487486 999,963,211.487486

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trashy By Matt Furie je $ 12.85K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRASHY je 999.96M, s ukupnom količinom od 999963211.487486. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.85K.