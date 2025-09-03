Više o TRANCHE

Grafikon aktualnih cijena TrancheVest (TRANCHE)
TrancheVest (TRANCHE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

TrancheVest (TRANCHE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004277. Tijekom protekla 24 sata, TRANCHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004126 i najviše cijene $ 0.00004314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRANCHE je $ 0.00054253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003315.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRANCHE se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrancheVest (TRANCHE)

--
----

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrancheVest je $ 42.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRANCHE je 999.95M, s ukupnom količinom od 999945488.4087677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.77K.

TrancheVest (TRANCHE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TrancheVest u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TrancheVest u USD iznosila je $ +0.0000028087.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TrancheVest u USD iznosila je $ -0.0000016138.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TrancheVest u USD iznosila je $ -0.00000652048076654366.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.85%
30 dana$ +0.0000028087+6.57%
60 dana$ -0.0000016138-3.77%
90 dana$ -0.00000652048076654366-13.22%

Što je TrancheVest (TRANCHE)

TrancheVest is an advanced crypto investment platform that leverages AI agents and risk-based portfolio allocation to provide automated investments across different risk profiles. The system utilizes a multi-layered architecture integrating several cutting-edge technologies to deliver personalized investment strategies based on user preferences and market conditions. The core innovation of TrancheVest lies in its use of specialized agents working together to analyze market sentiment, assess user risk tolerance, and execute trades through various DeFi protocols. The platform offers three distinct investment tranches (Green, Blue, and Growth) corresponding to different risk levels, allowing users to diversify their crypto investments according to their risk appetite.

Resurs TrancheVest (TRANCHE)

TrancheVest Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TrancheVest (TRANCHE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TrancheVest (TRANCHE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TrancheVest.

Provjerite TrancheVest predviđanje cijene sada!

TRANCHE u lokalnim valutama

TrancheVest (TRANCHE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TrancheVest (TRANCHE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRANCHE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TrancheVest (TRANCHE)

Koliko TrancheVest (TRANCHE) vrijedi danas?
Cijena TRANCHE uživo u USD je 0.00004277 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRANCHE u USD?
Trenutačna cijena TRANCHE u USD je $ 0.00004277. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TrancheVest?
Tržišna kapitalizacija za TRANCHE je $ 42.77K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRANCHE?
Količina u optjecaju za TRANCHE je 999.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRANCHE?
TRANCHE je postigao ATH cijenu od 0.00054253 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRANCHE?
TRANCHE je vidio ATL cijenu od 0.00003315 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRANCHE?
24-satni obujam trgovanja za TRANCHE je -- USD.
Hoće li TRANCHE još narasti ove godine?
TRANCHE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRANCHE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
