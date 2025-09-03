TrancheVest (TRANCHE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00004126 $ 0.00004126 $ 0.00004126 24-satna najniža cijena $ 0.00004314 $ 0.00004314 $ 0.00004314 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00004126$ 0.00004126 $ 0.00004126 24-satna najviša cijena $ 0.00004314$ 0.00004314 $ 0.00004314 Najviša cijena ikada $ 0.00054253$ 0.00054253 $ 0.00054253 Najniža cijena $ 0.00003315$ 0.00003315 $ 0.00003315 Promjena cijene (1H) +0.96% Promjena cijene (1D) +1.85% Promjena cijene (7D) +4.35% Promjena cijene (7D) +4.35%

TrancheVest (TRANCHE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00004277. Tijekom protekla 24 sata, TRANCHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00004126 i najviše cijene $ 0.00004314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRANCHE je $ 0.00054253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00003315.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRANCHE se promijenio za +0.96% u posljednjih sat vremena, +1.85% u posljednjih 24 sata i +4.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrancheVest (TRANCHE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.77K$ 42.77K $ 42.77K Količina u optjecaju 999.95M 999.95M 999.95M Ukupna količina 999,945,488.4087677 999,945,488.4087677 999,945,488.4087677

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrancheVest je $ 42.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRANCHE je 999.95M, s ukupnom količinom od 999945488.4087677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.77K.