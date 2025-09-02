Više o SLICE

Tranche Finance Logotip

Tranche Finance Cijena (SLICE)

Neuvršten

1 SLICE u USD cijena uživo:

$0.04878434
$0.04878434$0.04878434
+0.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Tranche Finance (SLICE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:39:22 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04749447
$ 0.04749447$ 0.04749447
24-satna najniža cijena
$ 0.04884931
$ 0.04884931$ 0.04884931
24-satna najviša cijena

$ 0.04749447
$ 0.04749447$ 0.04749447

$ 0.04884931
$ 0.04884931$ 0.04884931

$ 1.79
$ 1.79$ 1.79

$ 0.01832946
$ 0.01832946$ 0.01832946

-0.03%

+0.12%

-6.05%

-6.05%

Tranche Finance (SLICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.04876847. Tijekom protekla 24 sata, SLICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04749447 i najviše cijene $ 0.04884931, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLICE je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01832946.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLICE se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -6.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tranche Finance (SLICE)

$ 849.79K
$ 849.79K$ 849.79K

--
----

$ 975.69K
$ 975.69K$ 975.69K

17.42M
17.42M 17.42M

20,000,000.0
20,000,000.0 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tranche Finance je $ 849.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLICE je 17.42M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 975.69K.

Tranche Finance (SLICE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tranche Finance u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tranche Finance u USD iznosila je $ +0.0112712078.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tranche Finance u USD iznosila je $ +0.0225234155.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tranche Finance u USD iznosila je $ +0.015622235600252234.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.12%
30 dana$ +0.0112712078+23.11%
60 dana$ +0.0225234155+46.18%
90 dana$ +0.015622235600252234+47.13%

Što je Tranche Finance (SLICE)

Resurs Tranche Finance (SLICE)

Službena web-stranica

Tranche Finance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tranche Finance (SLICE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tranche Finance (SLICE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tranche Finance.

Provjerite Tranche Finance predviđanje cijene sada!

SLICE u lokalnim valutama

Tranche Finance (SLICE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tranche Finance (SLICE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SLICE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tranche Finance (SLICE)

Koliko Tranche Finance (SLICE) vrijedi danas?
Cijena SLICE uživo u USD je 0.04876847 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SLICE u USD?
Trenutačna cijena SLICE u USD je $ 0.04876847. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tranche Finance?
Tržišna kapitalizacija za SLICE je $ 849.79K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SLICE?
Količina u optjecaju za SLICE je 17.42M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SLICE?
SLICE je postigao ATH cijenu od 1.79 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SLICE?
SLICE je vidio ATL cijenu od 0.01832946 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SLICE?
24-satni obujam trgovanja za SLICE je -- USD.
Hoće li SLICE još narasti ove godine?
SLICE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SLICE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 20:39:22 (UTC+8)

Tranche Finance (SLICE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

