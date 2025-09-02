Tranche Finance (SLICE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04749447 $ 0.04884931 24-satna najniža cijena $ 0.04749447 24-satna najviša cijena $ 0.04884931 Najviša cijena ikada $ 1.79 Najniža cijena $ 0.01832946 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) +0.12% Promjena cijene (7D) -6.05%

Tranche Finance (SLICE) cijena u stvarnom vremenu je $0.04876847. Tijekom protekla 24 sata, SLICEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04749447 i najviše cijene $ 0.04884931, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SLICE je $ 1.79, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01832946.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SLICE se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, +0.12% u posljednjih 24 sata i -6.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tranche Finance (SLICE)

Tržišna kapitalizacija $ 849.79K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 975.69K Količina u optjecaju 17.42M Ukupna količina 20,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tranche Finance je $ 849.79K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SLICE je 17.42M, s ukupnom količinom od 20000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 975.69K.