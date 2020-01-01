Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tralalero Tralala (TRALALERO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tralalero Tralala (TRALALERO) Informacije Tralalero Tralala is a community-powered memecoin on the Solana blockchain, inspired by the legendary shark Tralalero Tralala, known for his unmatched style, three shoes, and vibes louder than a conch shell on a Miami beach. Tralalero isn’t just a token — it’s a movement fueled by memes, creativity, and the irreverent spirit of the internet, pushed further by the Italian brain rot movement. For all we know, Tralalero may become Nike's new mascot. Službena web stranica: https://tralalero.webby.fun/ Bijela knjiga: https://tralalero.webby.fun/ Kupi TRALALERO odmah!

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tralalero Tralala (TRALALERO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 160.28K $ 160.28K $ 160.28K Ukupna količina: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M Količina u optjecaju: $ 998.83M $ 998.83M $ 998.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 160.28K $ 160.28K $ 160.28K Povijesni maksimum: $ 0.00082332 $ 0.00082332 $ 0.00082332 Povijesni minimum: $ 0.00006241 $ 0.00006241 $ 0.00006241 Trenutna cijena: $ 0.00016043 $ 0.00016043 $ 0.00016043 Saznajte više o cijeni Tralalero Tralala (TRALALERO)

Tralalero Tralala (TRALALERO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tralalero Tralala (TRALALERO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRALALERO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRALALERO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRALALERO tokena, istražite TRALALERO cijenu tokena uživo!

