Tralalero Tralala (TRALALERO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00013255 $ 0.00013255 $ 0.00013255 24-satna najniža cijena $ 0.00015372 $ 0.00015372 $ 0.00015372 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00013255$ 0.00013255 $ 0.00013255 24-satna najviša cijena $ 0.00015372$ 0.00015372 $ 0.00015372 Najviša cijena ikada $ 0.00082332$ 0.00082332 $ 0.00082332 Najniža cijena $ 0.00006241$ 0.00006241 $ 0.00006241 Promjena cijene (1H) +0.58% Promjena cijene (1D) +10.23% Promjena cijene (7D) +31.35% Promjena cijene (7D) +31.35%

Tralalero Tralala (TRALALERO) cijena u stvarnom vremenu je $0.0001535. Tijekom protekla 24 sata, TRALALEROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00013255 i najviše cijene $ 0.00015372, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRALALERO je $ 0.00082332, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00006241.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRALALERO se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +10.23% u posljednjih 24 sata i +31.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tralalero Tralala (TRALALERO)

Tržišna kapitalizacija $ 153.32K$ 153.32K $ 153.32K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 153.32K$ 153.32K $ 153.32K Količina u optjecaju 998.83M 998.83M 998.83M Ukupna količina 998,832,280.690796 998,832,280.690796 998,832,280.690796

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tralalero Tralala je $ 153.32K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRALALERO je 998.83M, s ukupnom količinom od 998832280.690796. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 153.32K.