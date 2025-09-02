Više o TRALA

TRALA TOKEN Logotip

TRALA TOKEN Cijena (TRALA)

Neuvršten

1 TRALA u USD cijena uživo:

$0.00273401
+0.20%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena TRALA TOKEN (TRALA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 22:00:12 (UTC+8)

TRALA TOKEN (TRALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00271379
24-satna najniža cijena
$ 0.00274395
24-satna najviša cijena

$ 0.00271379
$ 0.00274395
$ 0.178927
$ 0.00261682
+0.11%

+0.26%

-3.59%

-3.59%

TRALA TOKEN (TRALA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273401. Tijekom protekla 24 sata, TRALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00271379 i najviše cijene $ 0.00274395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRALA je $ 0.178927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00261682.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRALA se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRALA TOKEN (TRALA)

$ 122.54K
--
$ 2.73M
44.82M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija TRALA TOKEN je $ 122.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRALA je 44.82M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.

TRALA TOKEN (TRALA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TRALA TOKEN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TRALA TOKEN u USD iznosila je $ -0.0012269001.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TRALA TOKEN u USD iznosila je $ -0.0018640332.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TRALA TOKEN u USD iznosila je $ -0.007540330843253876.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.26%
30 dana$ -0.0012269001-44.87%
60 dana$ -0.0018640332-68.17%
90 dana$ -0.007540330843253876-73.38%

Što je TRALA TOKEN (TRALA)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs TRALA TOKEN (TRALA)

Službena web-stranica

TRALA TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TRALA TOKEN (TRALA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TRALA TOKEN (TRALA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TRALA TOKEN.

Provjerite TRALA TOKEN predviđanje cijene sada!

TRALA u lokalnim valutama

TRALA TOKEN (TRALA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TRALA TOKEN (TRALA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TRALA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TRALA TOKEN (TRALA)

Koliko TRALA TOKEN (TRALA) vrijedi danas?
Cijena TRALA uživo u USD je 0.00273401 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TRALA u USD?
Trenutačna cijena TRALA u USD je $ 0.00273401. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TRALA TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za TRALA je $ 122.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TRALA?
Količina u optjecaju za TRALA je 44.82M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TRALA?
TRALA je postigao ATH cijenu od 0.178927 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TRALA?
TRALA je vidio ATL cijenu od 0.00261682 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TRALA?
24-satni obujam trgovanja za TRALA je -- USD.
Hoće li TRALA još narasti ove godine?
TRALA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TRALA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TRALA TOKEN (TRALA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

