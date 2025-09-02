TRALA TOKEN (TRALA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00271379 $ 0.00271379 $ 0.00271379 24-satna najniža cijena $ 0.00274395 $ 0.00274395 $ 0.00274395 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00271379$ 0.00271379 $ 0.00271379 24-satna najviša cijena $ 0.00274395$ 0.00274395 $ 0.00274395 Najviša cijena ikada $ 0.178927$ 0.178927 $ 0.178927 Najniža cijena $ 0.00261682$ 0.00261682 $ 0.00261682 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.26% Promjena cijene (7D) -3.59% Promjena cijene (7D) -3.59%

TRALA TOKEN (TRALA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00273401. Tijekom protekla 24 sata, TRALAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00271379 i najviše cijene $ 0.00274395, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRALA je $ 0.178927, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00261682.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRALA se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.26% u posljednjih 24 sata i -3.59% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRALA TOKEN (TRALA)

Tržišna kapitalizacija $ 122.54K$ 122.54K $ 122.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.73M$ 2.73M $ 2.73M Količina u optjecaju 44.82M 44.82M 44.82M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRALA TOKEN je $ 122.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRALA je 44.82M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.73M.