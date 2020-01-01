Trakx (TRKX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trakx (TRKX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trakx (TRKX) Informacije Trakx is a crypto-index trading platform that provides the widest selection of thematic and smart beta crypto indices. The proprietary algorithms automatically weigh and rebalance the baskets based on predefined rules, ensuring sound risk management, ease of use, and passive strategies. It integrates multi-factor authentication, cold storage, and institutional-grade APIs. Through our trading platform, we offer thematic Crypto Tradable Indices (CTIs) and customised solutions, providing sophisticated investors a high degree of compliance, custody and liquidity. Trakx is registered with the French regulator (AMF). Službena web stranica: https://trakx.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/18VsD6Ex5mv9h1JhE_iYh-x9_HVJ-MrW9/view

Trakx (TRKX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trakx (TRKX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 855.64K $ 855.64K $ 855.64K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 714.38M $ 714.38M $ 714.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Povijesni maksimum: $ 0.056939 $ 0.056939 $ 0.056939 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00119774 $ 0.00119774 $ 0.00119774 Saznajte više o cijeni Trakx (TRKX)

Trakx (TRKX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trakx (TRKX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRKX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRKX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

TRKX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRKX? Naša TRKX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

