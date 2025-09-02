Trakx (TRKX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00118598 $ 0.00118598 $ 0.00118598 24-satna najniža cijena $ 0.00121497 $ 0.00121497 $ 0.00121497 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00118598$ 0.00118598 $ 0.00118598 24-satna najviša cijena $ 0.00121497$ 0.00121497 $ 0.00121497 Najviša cijena ikada $ 0.056939$ 0.056939 $ 0.056939 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -2.00% Promjena cijene (7D) -4.05% Promjena cijene (7D) -4.05%

Trakx (TRKX) cijena u stvarnom vremenu je $0.00118862. Tijekom protekla 24 sata, TRKXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00118598 i najviše cijene $ 0.00121497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRKX je $ 0.056939, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRKX se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -2.00% u posljednjih 24 sata i -4.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trakx (TRKX)

Tržišna kapitalizacija $ 849.29K$ 849.29K $ 849.29K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Količina u optjecaju 714.38M 714.38M 714.38M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trakx je $ 849.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRKX je 714.38M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.19M.