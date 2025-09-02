TrainingDietMax (TDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00103207 24-satna najniža cijena $ 0.00106975 24-satna najviša cijena Najviša cijena ikada $ 0.302242 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) +0.56% Promjena cijene (7D) +14.33%

TrainingDietMax (TDM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00106309. Tijekom protekla 24 sata, TDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103207 i najviše cijene $ 0.00106975, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDM je $ 0.302242, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDM se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +14.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrainingDietMax (TDM)

Tržišna kapitalizacija $ 100.89K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 100.89K Količina u optjecaju 94.90M Ukupna količina 94,902,084.62425806

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrainingDietMax je $ 100.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDM je 94.90M, s ukupnom količinom od 94902084.62425806. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.89K.