TrainingDietMax Logotip

TrainingDietMax Cijena (TDM)

Neuvršten

1 TDM u USD cijena uživo:

$0.00106309
$0.00106309$0.00106309
+0.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TrainingDietMax (TDM)
TrainingDietMax (TDM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00103207
$ 0.00103207$ 0.00103207
24-satna najniža cijena
$ 0.00106975
$ 0.00106975$ 0.00106975
24-satna najviša cijena

$ 0.00103207
$ 0.00103207$ 0.00103207

$ 0.00106975
$ 0.00106975$ 0.00106975

$ 0.302242
$ 0.302242$ 0.302242

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+0.56%

+14.33%

+14.33%

TrainingDietMax (TDM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00106309. Tijekom protekla 24 sata, TDMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00103207 i najviše cijene $ 0.00106975, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TDM je $ 0.302242, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TDM se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, +0.56% u posljednjih 24 sata i +14.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TrainingDietMax (TDM)

$ 100.89K
$ 100.89K$ 100.89K

--
----

$ 100.89K
$ 100.89K$ 100.89K

94.90M
94.90M 94.90M

94,902,084.62425806
94,902,084.62425806 94,902,084.62425806

Trenutačna tržišna kapitalizacija TrainingDietMax je $ 100.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TDM je 94.90M, s ukupnom količinom od 94902084.62425806. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 100.89K.

TrainingDietMax (TDM) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TrainingDietMax u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TrainingDietMax u USD iznosila je $ -0.0001798364.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TrainingDietMax u USD iznosila je $ -0.0001201834.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TrainingDietMax u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.56%
30 dana$ -0.0001798364-16.91%
60 dana$ -0.0001201834-11.30%
90 dana$ 0--

Što je TrainingDietMax (TDM)

TDM (TrainingDietMax) is an innovative coaching start-up that is exceptionally offering an investment opportunity. By investing, you gain a share in the proceeds from the future sale of the TDM app. 20% of TDM's valuation is available as cryptocurrency, ensuring stability with 80% held by primary shareholders. Join our large community of 400k followers on Snapchat, 190k on Instagram, and 60k on TikTok with the same name @trainingdietmax

Resurs TrainingDietMax (TDM)

Službena web-stranica

TrainingDietMax Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TrainingDietMax (TDM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TrainingDietMax (TDM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TrainingDietMax.

Provjerite TrainingDietMax predviđanje cijene sada!

TDM u lokalnim valutama

TrainingDietMax (TDM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TrainingDietMax (TDM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TDM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TrainingDietMax (TDM)

Koliko TrainingDietMax (TDM) vrijedi danas?
Cijena TDM uživo u USD je 0.00106309 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TDM u USD?
Trenutačna cijena TDM u USD je $ 0.00106309. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TrainingDietMax?
Tržišna kapitalizacija za TDM je $ 100.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TDM?
Količina u optjecaju za TDM je 94.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TDM?
TDM je postigao ATH cijenu od 0.302242 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TDM?
TDM je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TDM?
24-satni obujam trgovanja za TDM je -- USD.
Hoće li TDM još narasti ove godine?
TDM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TDM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
