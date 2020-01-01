Trailblaze (XBLAZE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Trailblaze (XBLAZE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Trailblaze (XBLAZE) Informacije Trailblaze is a fundraising platform offering investments of various types and stages, including pre-seed, IDOs, INOs, and NFT drops. The vision of Trailblaze is to democratize fundraising by creating a frictionless, transparent process for startups to connect to investors and ensuring that only quality projects are represented. Službena web stranica: https://www.trailblaze.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/1ZsT2lXAH1N3m8DjZXX7ijr8_IidpylA2Sim3kUhKV8A/edit Kupi XBLAZE odmah!

Trailblaze (XBLAZE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Trailblaze (XBLAZE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 332.96K $ 332.96K $ 332.96K Ukupna količina: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Količina u optjecaju: $ 412.83M $ 412.83M $ 412.83M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 338.74K $ 338.74K $ 338.74K Povijesni maksimum: $ 0.0293931 $ 0.0293931 $ 0.0293931 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00080653 $ 0.00080653 $ 0.00080653 Saznajte više o cijeni Trailblaze (XBLAZE)

Trailblaze (XBLAZE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Trailblaze (XBLAZE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj XBLAZE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja XBLAZE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku XBLAZE tokena, istražite XBLAZE cijenu tokena uživo!

XBLAZE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide XBLAZE? Naša XBLAZE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte XBLAZE predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!