Trailblaze (XBLAZE) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0293931 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.22% Promjena cijene (7D) +3.60%

Trailblaze (XBLAZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, XBLAZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XBLAZE je $ 0.0293931, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XBLAZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i +3.60% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trailblaze (XBLAZE)

Tržišna kapitalizacija $ 347.45K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 353.48K Količina u optjecaju 412.83M Ukupna količina 420,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trailblaze je $ 347.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju XBLAZE je 412.83M, s ukupnom količinom od 420000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 353.48K.