TRADY (TRADY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) -0.80% Promjena cijene (7D) -5.29% Promjena cijene (7D) -5.29%

TRADY (TRADY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRADYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRADY je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRADY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i -5.29% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TRADY (TRADY)

Tržišna kapitalizacija $ 58.89K$ 58.89K $ 58.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 60.35K$ 60.35K $ 60.35K Količina u optjecaju 975.92M 975.92M 975.92M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TRADY je $ 58.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRADY je 975.92M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 60.35K.