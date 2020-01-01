Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tradiecoin (TRADIECOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tradiecoin (TRADIECOIN) Informacije a meme coin encouraging tradies to join crypto with the ultimate goal to get them too invest in more secure crypto like bitcoin solana ETH and SUI Its about bringing the community together and bringing people into a safe coin a anti rug coin, somewhere they can invest there hard earned money into. somewhere they can wake up and notice there money has not been stolen from them, where they can wake up and not see that they have had the rug pulled from directly under them. Službena web stranica: http://www.Tradiecoinmeme.com Bijela knjiga: http://www.Tradiecoinmeme.com Kupi TRADIECOIN odmah!

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tradiecoin (TRADIECOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 296.12K $ 296.12K $ 296.12K Ukupna količina: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M Količina u optjecaju: $ 977.42M $ 977.42M $ 977.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 296.12K $ 296.12K $ 296.12K Povijesni maksimum: $ 0.00136888 $ 0.00136888 $ 0.00136888 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00030296 $ 0.00030296 $ 0.00030296 Saznajte više o cijeni Tradiecoin (TRADIECOIN)

Tradiecoin (TRADIECOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tradiecoin (TRADIECOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRADIECOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRADIECOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRADIECOIN tokena, istražite TRADIECOIN cijenu tokena uživo!

TRADIECOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TRADIECOIN? Naša TRADIECOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte TRADIECOIN predviđanje cijene tokena odmah!

