Tradiecoin (TRADIECOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00136888$ 0.00136888 $ 0.00136888 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +4.39% Promjena cijene (1D) +3.14% Promjena cijene (7D) -11.72% Promjena cijene (7D) -11.72%

Tradiecoin (TRADIECOIN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRADIECOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRADIECOIN je $ 0.00136888, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRADIECOIN se promijenio za +4.39% u posljednjih sat vremena, +3.14% u posljednjih 24 sata i -11.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tradiecoin (TRADIECOIN)

Tržišna kapitalizacija $ 311.48K$ 311.48K $ 311.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 311.48K$ 311.48K $ 311.48K Količina u optjecaju 977.42M 977.42M 977.42M Ukupna količina 977,420,000.0 977,420,000.0 977,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tradiecoin je $ 311.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRADIECOIN je 977.42M, s ukupnom količinom od 977420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 311.48K.