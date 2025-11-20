TRADESMAN Cijena danas

Trenutačna cijena TRADESMAN (TRADIE) danas je $ 0.0001983, s promjenom od 9.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRADIE u USD je $ 0.0001983 po TRADIE.

TRADESMAN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 217,843, s količinom u optjecaju od 1.10B TRADIE. Tijekom posljednja 24 sata, TRADIE trgovao je između $ 0.00015531 (niska) i $ 0.00020266 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00025547, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00009049.

U kratkoročnim performansama, TRADIE se kretao +10.58% u posljednjem satu i +28.71% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TRADESMAN (TRADIE)

Tržišna kapitalizacija $ 217.84K$ 217.84K $ 217.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 217.84K$ 217.84K $ 217.84K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

