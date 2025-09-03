Trade Gaurd (TG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00737463$ 0.00737463 $ 0.00737463 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Trade Gaurd (TG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TG je $ 0.00737463, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TG se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trade Gaurd (TG)

Tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.18K$ 5.18K $ 5.18K Količina u optjecaju 1000.00M 1000.00M 1000.00M Ukupna količina 999,996,519.06 999,996,519.06 999,996,519.06

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trade Gaurd je $ 5.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TG je 1000.00M, s ukupnom količinom od 999996519.06. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.18K.