Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.0
24-satna najniža cijena $ 1.0
24-satna najviša cijena $ 1.0
Najviša cijena ikada $ 189,500,000
Najniža cijena $ 1.0
Promjena cijene (1H) 0.00%
Promjena cijene (1D) 0.00%
Promjena cijene (7D) 0.00%

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, PC0000031trgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PC0000031 je $ 189,500,000, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PC0000031 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Tržišna kapitalizacija $ 189.50M
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 189.50M
Količina u optjecaju 189.50M
Ukupna količina 189,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tradable NA Rent Financing Platform SSTN je $ 189.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PC0000031 je 189.50M, s ukupnom količinom od 189500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.50M.