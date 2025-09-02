Više o PC0000031

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Logotip

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Cijena (PC0000031)

Neuvršten

1 PC0000031 u USD cijena uživo:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
USD
Grafikon aktualnih cijena Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:51:37 (UTC+8)

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najniža cijena
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24-satna najviša cijena

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 189,500,000
$ 189,500,000$ 189,500,000

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) cijena u stvarnom vremenu je $1. Tijekom protekla 24 sata, PC0000031trgovalo je između najniže cijene $ 1.0 i najviše cijene $ 1.0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PC0000031 je $ 189,500,000, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PC0000031 se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

--
----

$ 189.50M
$ 189.50M$ 189.50M

189.50M
189.50M 189.50M

189,500,000.0
189,500,000.0 189,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tradable NA Rent Financing Platform SSTN je $ 189.50M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PC0000031 je 189.50M, s ukupnom količinom od 189500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.50M.

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tradable NA Rent Financing Platform SSTN u USD iznosila je $ 0.0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tradable NA Rent Financing Platform SSTN u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tradable NA Rent Financing Platform SSTN u USD iznosila je $ 0.0000000000.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tradable NA Rent Financing Platform SSTN u USD iznosila je $ 0.0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0.00.00%
30 dana$ 0.00000000000.00%
60 dana$ 0.00000000000.00%
90 dana$ 0.00.00%

Što je Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes the North America Rent Financing Platform Senior Secured Term Notes issued by Victory Park Capital Advisors. This initiative focuses on a flexible rent financing platform with significant equity raised, forming part of Tradable’s $1.7 billion in tokenized private credit assets. It provides institutional-grade private credit exposure with targeted yields of 8-15.5%. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the $1.4 trillion RWA private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user-friendly interface. By leveraging ZKsync’s scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain, enabling broader participation in high-quality rent financing credit investments.

Resurs Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Službena web-stranica

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tradable NA Rent Financing Platform SSTN.

Provjerite Tradable NA Rent Financing Platform SSTN predviđanje cijene sada!

PC0000031 u lokalnim valutama

Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PC0000031 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031)

Koliko Tradable NA Rent Financing Platform SSTN (PC0000031) vrijedi danas?
Cijena PC0000031 uživo u USD je 1.0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena PC0000031 u USD?
Trenutačna cijena PC0000031 u USD je $ 1.0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tradable NA Rent Financing Platform SSTN?
Tržišna kapitalizacija za PC0000031 je $ 189.50M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za PC0000031?
Količina u optjecaju za PC0000031 je 189.50M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PC0000031?
PC0000031 je postigao ATH cijenu od 189,500,000 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PC0000031?
PC0000031 je vidio ATL cijenu od 1.0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za PC0000031?
24-satni obujam trgovanja za PC0000031 je -- USD.
Hoće li PC0000031 još narasti ove godine?
PC0000031 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PC0000031 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:51:37 (UTC+8)

