TracyAI by Virtuals Cijena (TRACY)
-0.00%
-9.51%
-5.52%
-5.52%
TracyAI by Virtuals (TRACY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRACYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRACY je $ 0.01783344, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRACY se promijenio za -0.00% u posljednjih sat vremena, -9.51% u posljednjih 24 sata i -5.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija TracyAI by Virtuals je $ 84.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRACY je 639.31M, s ukupnom količinom od 999998255.137758. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.00K.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TracyAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TracyAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TracyAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TracyAI by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ 0
|-9.51%
|30 dana
|$ 0
|-50.78%
|60 dana
|$ 0
|-85.96%
|90 dana
|$ 0
|--
TracyAI is an advanced artificial intelligence platform that transforms sports analytics and commentary, developed under the leadership of NBA Champion Tristan Thompson and successfully showcased at NBA All-Star Weekend 2025 to over 450 industry leaders including NBA executives, All-Star Darius Garland, and ESPN's Malika Andrews. The platform's rollout includes three distinct products: a free Twitter bot for basic analytics, a token-gated Terminal for advanced analysis, and a groundbreaking 3D sports commentary model. At its core, TracyAI consists of two primary components: a sophisticated 3D sports commentary system and a comprehensive analytics platform. The commentary system provides real-time, interactive analysis during live games, supporting multiple languages and enabling personalized insights for users across different social media platforms. The analytics platform processes extensive NBA statistical data, delivering real-time analysis of both individual and team performance that was previously only available to professional teams and analysts. Built on the Virtuals Protocol ecosystem and utilizing the G.A.M.E. framework, TracyAI integrates seamlessly with professional sports data analytics systems and major broadcasting networks, including ESPN. The platform is supported by a team of experienced AI engineers and developers from leading tech companies, working alongside NBA data analytics professionals to ensure enterprise-grade quality and reliability. Through this comprehensive system, TracyAI bridges the gap between professional-level sports analysis and public accessibility, creating a new standard for sports engagement and understanding.
