Trackgood AI (TRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00338039$ 0.00338039 $ 0.00338039 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.09% Promjena cijene (1D) -0.76% Promjena cijene (7D) -3.43% Promjena cijene (7D) -3.43%

Trackgood AI (TRAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRAI je $ 0.00338039, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRAI se promijenio za +1.09% u posljednjih sat vremena, -0.76% u posljednjih 24 sata i -3.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trackgood AI (TRAI)

Tržišna kapitalizacija $ 222.39K$ 222.39K $ 222.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 222.39K$ 222.39K $ 222.39K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trackgood AI je $ 222.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRAI je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 222.39K.