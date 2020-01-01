TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TrackedBio (TRACKEDBIO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TrackedBio (TRACKEDBIO) Informacije We are automating behavioral phenotyping at scale at each stage of the therapeutics discovery process for the longevity field. Currently we have three products: TrackedFlyBox, TrackedMouseWatcher, and TrackedGait, each respectively analyzing fruit flies, mice, and humans for each stage of this process. Our products can either be used in our client's facilities, or they can request we perform experiments as a CRO. Službena web stranica: https://www.trackedbio.com Bijela knjiga: https://www.trackedbiodesci.com/TBioWhitepaper.pdf

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TrackedBio (TRACKEDBIO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 82.55K $ 82.55K $ 82.55K Ukupna količina: $ 999.89M $ 999.89M $ 999.89M Količina u optjecaju: $ 990.90M $ 990.90M $ 990.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 83.30K $ 83.30K $ 83.30K Povijesni maksimum: $ 0.01255767 $ 0.01255767 $ 0.01255767 Povijesni minimum: $ 0.00005144 $ 0.00005144 $ 0.00005144 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni TrackedBio (TRACKEDBIO)

TrackedBio (TRACKEDBIO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TrackedBio (TRACKEDBIO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TRACKEDBIO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TRACKEDBIO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TRACKEDBIO tokena, istražite TRACKEDBIO cijenu tokena uživo!

