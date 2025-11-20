Tracer Cijena danas

Trenutačna cijena Tracer (TRCR) danas je $ 0.00610172, s promjenom od 0.67% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TRCR u USD je $ 0.00610172 po TRCR.

Tracer trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,624,321, s količinom u optjecaju od 757.87M TRCR. Tijekom posljednja 24 sata, TRCR trgovao je između $ 0.00609427 (niska) i $ 0.0061453 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00622076, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00550013.

U kratkoročnim performansama, TRCR se kretao -0.08% u posljednjem satu i +1.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Tracer (TRCR)

Tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.27M$ 76.27M $ 76.27M Količina u optjecaju 757.87M 757.87M 757.87M Ukupna količina 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0 12,500,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tracer je $ 4.62M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRCR je 757.87M, s ukupnom količinom od 12500000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.27M.