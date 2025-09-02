Više o TOAI

Traceon AI Cijena (TOAI)

Neuvršten

1 TOAI u USD cijena uživo:

-1.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Traceon AI (TOAI)
Traceon AI (TOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
$ 0.00367783
$ 0.00367783$ 0.00367783
24-satna najviša cijena

$ 0.296402
$ 0.296402$ 0.296402

$ 0.00351109
$ 0.00351109$ 0.00351109

--

-1.29%

-49.09%

-49.09%

Traceon AI (TOAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0036212. Tijekom protekla 24 sata, TOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0036212 i najviše cijene $ 0.00367783, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOAI je $ 0.296402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00351109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -49.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Traceon AI (TOAI)

--
----

10.00M
10.00M 10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Traceon AI je $ 36.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.21K.

Traceon AI (TOAI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Traceon AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Traceon AI u USD iznosila je $ -0.0018279509.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Traceon AI u USD iznosila je $ -0.0034568116.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Traceon AI u USD iznosila je $ -0.014141911483590374.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.29%
30 dana$ -0.0018279509-50.47%
60 dana$ -0.0034568116-95.46%
90 dana$ -0.014141911483590374-79.61%

Što je Traceon AI (TOAI)

Traceon AI is an advanced AI-powered platform designed to provide real-time market intelligence and enhance blockchain security. By leveraging quantum neural networks and machine learning algorithms, Traceon AI offers tools for traders and developers to navigate the cryptocurrency landscape with greater confidence and precision. The $TRAI token serves as the utility token within the Traceon AI ecosystem, granting users access to premium features and services. These include: AI Agents for Blockchain Security: Tools like CodeReveal and RugTrace perform deep analysis of smart contracts to detect vulnerabilities and potential threats. AI-Powered Bots for Advanced Crypto Trading: Bots such as Narratron and Influx analyze social media narratives and market trends to provide actionable insights.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Traceon AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Traceon AI (TOAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Traceon AI (TOAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Traceon AI.

Provjerite Traceon AI predviđanje cijene sada!

TOAI u lokalnim valutama

Traceon AI (TOAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Traceon AI (TOAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Traceon AI (TOAI)

Koliko Traceon AI (TOAI) vrijedi danas?
Cijena TOAI uživo u USD je 0.0036212 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOAI u USD?
Trenutačna cijena TOAI u USD je $ 0.0036212. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Traceon AI?
Tržišna kapitalizacija za TOAI je $ 36.21K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOAI?
Količina u optjecaju za TOAI je 10.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOAI?
TOAI je postigao ATH cijenu od 0.296402 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOAI?
TOAI je vidio ATL cijenu od 0.00351109 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOAI?
24-satni obujam trgovanja za TOAI je -- USD.
Hoće li TOAI još narasti ove godine?
TOAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Traceon AI (TOAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

