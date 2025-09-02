Traceon AI (TOAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.0036212 $ 0.0036212 $ 0.0036212 24-satna najniža cijena $ 0.00367783 $ 0.00367783 $ 0.00367783 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.0036212$ 0.0036212 $ 0.0036212 24-satna najviša cijena $ 0.00367783$ 0.00367783 $ 0.00367783 Najviša cijena ikada $ 0.296402$ 0.296402 $ 0.296402 Najniža cijena $ 0.00351109$ 0.00351109 $ 0.00351109 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -49.09% Promjena cijene (7D) -49.09%

Traceon AI (TOAI) cijena u stvarnom vremenu je $0.0036212. Tijekom protekla 24 sata, TOAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0036212 i najviše cijene $ 0.00367783, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOAI je $ 0.296402, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00351109.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOAI se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -49.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Traceon AI (TOAI)

Tržišna kapitalizacija $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.21K$ 36.21K $ 36.21K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Traceon AI je $ 36.21K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOAI je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.21K.