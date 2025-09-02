Trabzonspor Fan Token (TRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.409682 $ 0.409682 $ 0.409682 24-satna najniža cijena $ 0.434988 $ 0.434988 $ 0.434988 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.409682$ 0.409682 $ 0.409682 24-satna najviša cijena $ 0.434988$ 0.434988 $ 0.434988 Najviša cijena ikada $ 9.77$ 9.77 $ 9.77 Najniža cijena $ 0.409682$ 0.409682 $ 0.409682 Promjena cijene (1H) -0.19% Promjena cijene (1D) -5.46% Promjena cijene (7D) -5.86% Promjena cijene (7D) -5.86%

Trabzonspor Fan Token (TRA) cijena u stvarnom vremenu je $0.411221. Tijekom protekla 24 sata, TRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.409682 i najviše cijene $ 0.434988, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TRA je $ 9.77, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.409682.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TRA se promijenio za -0.19% u posljednjih sat vremena, -5.46% u posljednjih 24 sata i -5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Trabzonspor Fan Token (TRA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.91M$ 2.91M $ 2.91M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.10M$ 4.10M $ 4.10M Količina u optjecaju 7.10M 7.10M 7.10M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Trabzonspor Fan Token je $ 2.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TRA je 7.10M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.10M.