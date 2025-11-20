TQQQ xStock Cijena danas

Trenutačna cijena TQQQ xStock (TQQQX) danas je $ 102.24, s promjenom od 3.72% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TQQQX u USD je $ 102.24 po TQQQX.

TQQQ xStock trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,162,083, s količinom u optjecaju od 11.37K TQQQX. Tijekom posljednja 24 sata, TQQQX trgovao je između $ 98.46 (niska) i $ 103.04 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 235.95, dok je rekordna najniža cijena bila $ 82.33.

U kratkoročnim performansama, TQQQX se kretao -0.00% u posljednjem satu i -8.81% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TQQQ xStock (TQQQX)

Tržišna kapitalizacija $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.82M$ 3.82M $ 3.82M Količina u optjecaju 11.37K 11.37K 11.37K Ukupna količina 37,372.50996417811 37,372.50996417811 37,372.50996417811

Trenutačna tržišna kapitalizacija TQQQ xStock je $ 1.16M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TQQQX je 11.37K, s ukupnom količinom od 37372.50996417811. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.82M.