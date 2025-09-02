Više o SPURS

Tottenham Hotspur FC Fan Token Logotip

Tottenham Hotspur FC Fan Token Cijena (SPURS)

Neuvršten

1 SPURS u USD cijena uživo:

$0.431809
-1.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:06:28 (UTC+8)

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.425145
24-satna najniža cijena
$ 0.439052
24-satna najviša cijena

$ 0.425145
$ 0.439052
$ 8.42
$ 0.405114
-0.25%

-1.09%

-4.04%

-4.04%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) cijena u stvarnom vremenu je $0.431809. Tijekom protekla 24 sata, SPURStrgovalo je između najniže cijene $ 0.425145 i najviše cijene $ 0.439052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPURS je $ 8.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.405114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPURS se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

$ 4.19M
--
$ 17.27M
9.71M
40,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija Tottenham Hotspur FC Fan Token je $ 4.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPURS je 9.71M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.27M.

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Tottenham Hotspur FC Fan Token u USD iznosila je $ -0.0047595014025516.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Tottenham Hotspur FC Fan Token u USD iznosila je $ -0.0304026785.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Tottenham Hotspur FC Fan Token u USD iznosila je $ -0.0216282332.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Tottenham Hotspur FC Fan Token u USD iznosila je $ -0.0783913831516185.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0047595014025516-1.09%
30 dana$ -0.0304026785-7.04%
60 dana$ -0.0216282332-5.00%
90 dana$ -0.0783913831516185-15.36%

Što je Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Tottenham Hotspur FC Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Tottenham Hotspur FC Fan Token.

Provjerite Tottenham Hotspur FC Fan Token predviđanje cijene sada!

SPURS u lokalnim valutama

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SPURS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Koliko Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) vrijedi danas?
Cijena SPURS uživo u USD je 0.431809 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SPURS u USD?
Trenutačna cijena SPURS u USD je $ 0.431809. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Tottenham Hotspur FC Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za SPURS je $ 4.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SPURS?
Količina u optjecaju za SPURS je 9.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SPURS?
SPURS je postigao ATH cijenu od 8.42 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SPURS?
SPURS je vidio ATL cijenu od 0.405114 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SPURS?
24-satni obujam trgovanja za SPURS je -- USD.
Hoće li SPURS još narasti ove godine?
SPURS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SPURS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.