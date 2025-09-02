Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.425145 $ 0.425145 $ 0.425145 24-satna najniža cijena $ 0.439052 $ 0.439052 $ 0.439052 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.425145$ 0.425145 $ 0.425145 24-satna najviša cijena $ 0.439052$ 0.439052 $ 0.439052 Najviša cijena ikada $ 8.42$ 8.42 $ 8.42 Najniža cijena $ 0.405114$ 0.405114 $ 0.405114 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -1.09% Promjena cijene (7D) -4.04% Promjena cijene (7D) -4.04%

Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS) cijena u stvarnom vremenu je $0.431809. Tijekom protekla 24 sata, SPURStrgovalo je između najniže cijene $ 0.425145 i najviše cijene $ 0.439052, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPURS je $ 8.42, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.405114.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPURS se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -1.09% u posljednjih 24 sata i -4.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tottenham Hotspur FC Fan Token (SPURS)

Tržišna kapitalizacija $ 4.19M$ 4.19M $ 4.19M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 17.27M$ 17.27M $ 17.27M Količina u optjecaju 9.71M 9.71M 9.71M Ukupna količina 40,000,000.0 40,000,000.0 40,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tottenham Hotspur FC Fan Token je $ 4.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPURS je 9.71M, s ukupnom količinom od 40000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.27M.