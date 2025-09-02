TOTO (TOTO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00299686$ 0.00299686 $ 0.00299686 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.24% Promjena cijene (1D) -1.79% Promjena cijene (7D) -8.56% Promjena cijene (7D) -8.56%

TOTO (TOTO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOTOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOTO je $ 0.00299686, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOTO se promijenio za -0.24% u posljednjih sat vremena, -1.79% u posljednjih 24 sata i -8.56% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOTO (TOTO)

Tržišna kapitalizacija $ 649.52K$ 649.52K $ 649.52K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 649.52K$ 649.52K $ 649.52K Količina u optjecaju 990.00M 990.00M 990.00M Ukupna količina 989,999,776.2853234 989,999,776.2853234 989,999,776.2853234

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOTO je $ 649.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOTO je 990.00M, s ukupnom količinom od 989999776.2853234. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 649.52K.