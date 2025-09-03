TOSHE (TOSHE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -1.14% Promjena cijene (1D) -7.45% Promjena cijene (7D) -27.62% Promjena cijene (7D) -27.62%

TOSHE (TOSHE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOSHEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOSHE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOSHE se promijenio za -1.14% u posljednjih sat vremena, -7.45% u posljednjih 24 sata i -27.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOSHE (TOSHE)

Tržišna kapitalizacija $ 66.94K$ 66.94K $ 66.94K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 66.94K$ 66.94K $ 66.94K Količina u optjecaju 101.85T 101.85T 101.85T Ukupna količina 101,850,031,389,726.12 101,850,031,389,726.12 101,850,031,389,726.12

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOSHE je $ 66.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOSHE je 101.85T, s ukupnom količinom od 101850031389726.12. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 66.94K.