TosDis Cijena danas

Trenutačna cijena TosDis (DIS) danas je $ 0.941618, s promjenom od 5.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DIS u USD je $ 0.941618 po DIS.

TosDis trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 70,620, s količinom u optjecaju od 75.00K DIS. Tijekom posljednja 24 sata, DIS trgovao je između $ 0.938867 (niska) i $ 1.004 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 253.52, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0094393.

U kratkoročnim performansama, DIS se kretao +0.00% u posljednjem satu i -12.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TosDis (DIS)

Tržišna kapitalizacija $ 70.62K$ 70.62K $ 70.62K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.03K$ 94.03K $ 94.03K Količina u optjecaju 75.00K 75.00K 75.00K Ukupna količina 99,860.50000000001 99,860.50000000001 99,860.50000000001

Trenutačna tržišna kapitalizacija TosDis je $ 70.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju DIS je 75.00K, s ukupnom količinom od 99860.50000000001. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.03K.