Tortuga Staked Aptos (TAPT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4.97 $ 4.97 $ 4.97 24-satna najniža cijena $ 5.19 $ 5.19 $ 5.19 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4.97$ 4.97 $ 4.97 24-satna najviša cijena $ 5.19$ 5.19 $ 5.19 Najviša cijena ikada $ 38.0$ 38.0 $ 38.0 Najniža cijena $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) -1.32% Promjena cijene (7D) -1.16% Promjena cijene (7D) -1.16%

Tortuga Staked Aptos (TAPT) cijena u stvarnom vremenu je $5.12. Tijekom protekla 24 sata, TAPTtrgovalo je između najniže cijene $ 4.97 i najviše cijene $ 5.19, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TAPT je $ 38.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.69.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TAPT se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, -1.32% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tortuga Staked Aptos (TAPT)

Tržišna kapitalizacija $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 94.40K$ 94.40K $ 94.40K Količina u optjecaju 18.44K 18.44K 18.44K Ukupna količina 18,435.03693699 18,435.03693699 18,435.03693699

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tortuga Staked Aptos je $ 94.40K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TAPT je 18.44K, s ukupnom količinom od 18435.03693699. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 94.40K.