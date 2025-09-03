TORA NEKO (TORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02855826$ 0.02855826 $ 0.02855826 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.83% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) -0.82% Promjena cijene (7D) -0.82%

TORA NEKO (TORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORA je $ 0.02855826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORA se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TORA NEKO (TORA)

Tržišna kapitalizacija $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.70K$ 47.70K $ 47.70K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TORA NEKO je $ 47.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.70K.