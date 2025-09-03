Više o TORA

TORA NEKO Logotip

TORA NEKO Cijena (TORA)

Neuvršten

1 TORA u USD cijena uživo:

$0.000479
$0.000479$0.000479
-1.20%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena TORA NEKO (TORA)
TORA NEKO (TORA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02855826
$ 0.02855826$ 0.02855826

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-1.24%

-0.82%

-0.82%

TORA NEKO (TORA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TORAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TORA je $ 0.02855826, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TORA se promijenio za -0.83% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -0.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TORA NEKO (TORA)

$ 47.70K
$ 47.70K$ 47.70K

--
----

$ 47.70K
$ 47.70K$ 47.70K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TORA NEKO je $ 47.70K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TORA je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.70K.

TORA NEKO (TORA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz TORA NEKO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz TORA NEKO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz TORA NEKO u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz TORA NEKO u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.24%
30 dana$ 0+16.76%
60 dana$ 0+44.23%
90 dana$ 0--

Što je TORA NEKO (TORA)

Tora is a meme token inspired by the charm and playfulness of tabby cats, particularly Ginnan, the sister of the internet-famous Kabosu, the Shiba Inu behind Dogecoin. Built on the Ethereum blockchain as an ERC-20 token, Tora captures the spirit of the "tora neko" (Japanese for tabby cat) in a digital asset that celebrates community, humor, and the universal love for adorable felines. The project aims to create a light-hearted and engaging platform for meme enthusiasts and cat lovers alike, encouraging fun and participation in the crypto space.

Resurs TORA NEKO (TORA)

Službena web-stranica

TORA NEKO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će TORA NEKO (TORA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših TORA NEKO (TORA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za TORA NEKO.

Provjerite TORA NEKO predviđanje cijene sada!

TORA u lokalnim valutama

TORA NEKO (TORA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike TORA NEKO (TORA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TORA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o TORA NEKO (TORA)

Koliko TORA NEKO (TORA) vrijedi danas?
Cijena TORA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TORA u USD?
Trenutačna cijena TORA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija TORA NEKO?
Tržišna kapitalizacija za TORA je $ 47.70K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TORA?
Količina u optjecaju za TORA je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TORA?
TORA je postigao ATH cijenu od 0.02855826 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TORA?
TORA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TORA?
24-satni obujam trgovanja za TORA je -- USD.
Hoće li TORA još narasti ove godine?
TORA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TORA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
TORA NEKO (TORA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

