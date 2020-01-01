TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u TOPKEK Capital (TOPKEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

TOPKEK Capital (TOPKEK) Informacije TOPKEK Capital is a token created on DAOS[dot]Fun Platform which started as a fairlaunch raising $75,000 & using the funds to invest across the SOLANA ecosystem, focused on liquid asset investments. As the Assets Under Management [AUM] grows, so does the floor of the token, and we focus on investing in other DAOs & established memes. Providing exposure to our token holders as the DAO is tokenized. Službena web stranica: https://www.topkek.io

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za TOPKEK Capital (TOPKEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 141.45K Ukupna količina: $ 1.10B Količina u optjecaju: $ 1.10B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 141.45K Povijesni maksimum: $ 0.00217787 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00012859

TOPKEK Capital (TOPKEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike TOPKEK Capital (TOPKEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOPKEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOPKEK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOPKEK tokena, istražite TOPKEK cijenu tokena uživo!

