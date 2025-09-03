TOPKEK Capital (TOPKEK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00217787$ 0.00217787 $ 0.00217787 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.23% Promjena cijene (7D) -3.38% Promjena cijene (7D) -3.38%

TOPKEK Capital (TOPKEK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOPKEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOPKEK je $ 0.00217787, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOPKEK se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.23% u posljednjih 24 sata i -3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TOPKEK Capital (TOPKEK)

Tržišna kapitalizacija $ 136.31K$ 136.31K $ 136.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 136.31K$ 136.31K $ 136.31K Količina u optjecaju 1.10B 1.10B 1.10B Ukupna količina 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93 1,099,999,648.93

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOPKEK Capital je $ 136.31K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPKEK je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099999648.93. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 136.31K.