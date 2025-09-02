TopGoal (GOAL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00264653 $ 0.00264653 $ 0.00264653 24-satna najniža cijena $ 0.00299219 $ 0.00299219 $ 0.00299219 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00264653$ 0.00264653 $ 0.00264653 24-satna najviša cijena $ 0.00299219$ 0.00299219 $ 0.00299219 Najviša cijena ikada $ 0.749061$ 0.749061 $ 0.749061 Najniža cijena $ 0.00226212$ 0.00226212 $ 0.00226212 Promjena cijene (1H) +3.01% Promjena cijene (1D) +11.35% Promjena cijene (7D) -3.85% Promjena cijene (7D) -3.85%

TopGoal (GOAL) cijena u stvarnom vremenu je $0.00299285. Tijekom protekla 24 sata, GOALtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00264653 i najviše cijene $ 0.00299219, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena GOAL je $ 0.749061, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00226212.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, GOAL se promijenio za +3.01% u posljednjih sat vremena, +11.35% u posljednjih 24 sata i -3.85% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu TopGoal (GOAL)

Tržišna kapitalizacija $ 1.60M$ 1.60M $ 1.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.99M$ 2.99M $ 2.99M Količina u optjecaju 536.25M 536.25M 536.25M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TopGoal je $ 1.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju GOAL je 536.25M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.99M.