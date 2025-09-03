Topcat (TOPCAT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00201134 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) 0.00% Promjena cijene (1D) +0.50% Promjena cijene (7D) -6.00%

Topcat (TOPCAT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOPCATtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOPCAT je $ 0.00201134, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOPCAT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.50% u posljednjih 24 sata i -6.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Topcat (TOPCAT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.62K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.62K Količina u optjecaju 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Topcat je $ 47.62K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPCAT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.62K.