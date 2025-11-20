TOP HAT Cijena danas

Trenutačna cijena TOP HAT (TOPHAT) danas je $ 0.00114966, s promjenom od 0.44% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije TOPHAT u USD je $ 0.00114966 po TOPHAT.

TOP HAT trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,104,682, s količinom u optjecaju od 963.09M TOPHAT. Tijekom posljednja 24 sata, TOPHAT trgovao je između $ 0.00111662 (niska) i $ 0.00118581 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00297249, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00088006.

U kratkoročnim performansama, TOPHAT se kretao -0.13% u posljednjem satu i -22.42% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu TOP HAT (TOPHAT)

Tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M Količina u optjecaju 963.09M 963.09M 963.09M Ukupna količina 963,094,445.0 963,094,445.0 963,094,445.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija TOP HAT je $ 1.10M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPHAT je 963.09M, s ukupnom količinom od 963094445.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.10M.