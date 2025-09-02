Top G (TOPG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.078363$ 0.078363 $ 0.078363 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +2.82% Promjena cijene (1D) +0.28% Promjena cijene (7D) +29.08% Promjena cijene (7D) +29.08%

Top G (TOPG) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOPGtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOPG je $ 0.078363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOPG se promijenio za +2.82% u posljednjih sat vremena, +0.28% u posljednjih 24 sata i +29.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Top G (TOPG)

Tržišna kapitalizacija $ 440.36K$ 440.36K $ 440.36K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 440.36K$ 440.36K $ 440.36K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Top G je $ 440.36K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOPG je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 440.36K.