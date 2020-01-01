Tootcoin (TOOT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Tootcoin (TOOT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Tootcoin (TOOT) Informacije Welcome to TOOTCOIN "A fart ain't a fart without a loud, proud toot." What is TOOTCOIN? TOOTCOIN is the ultimate homage to life's most unfiltered moments. Forget pretentious cryptos —TOOTCOIN is here to remind the world that even the smallest gas can make the loudest impact. Why TOOTCOIN? Because every great fart deserves recognition, and every toot tells a story. TOOTCOIN is more than just a coin; it's a movement, a celebration of all things cheeky, loud, and unapologetically honest. Službena web stranica: https://www.tootcoin.org/

Tootcoin (TOOT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Tootcoin (TOOT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Ukupna količina: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M Količina u optjecaju: $ 249.82M $ 249.82M $ 249.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.01K $ 10.01K $ 10.01K Povijesni maksimum: $ 0.00237947 $ 0.00237947 $ 0.00237947 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Tootcoin (TOOT)

Tootcoin (TOOT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Tootcoin (TOOT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj TOOT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja TOOT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku TOOT tokena, istražite TOOT cijenu tokena uživo!

TOOT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide TOOT? Naša TOOT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

