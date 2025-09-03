Tootcoin (TOOT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00237947$ 0.00237947 $ 0.00237947 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +3.15% Promjena cijene (7D) +2.17% Promjena cijene (7D) +2.17%

Tootcoin (TOOT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOOTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOOT je $ 0.00237947, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOOT se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +3.15% u posljednjih 24 sata i +2.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Tootcoin (TOOT)

Tržišna kapitalizacija $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.01K$ 10.01K $ 10.01K Količina u optjecaju 249.82M 249.82M 249.82M Ukupna količina 249,819,269.8416011 249,819,269.8416011 249,819,269.8416011

Trenutačna tržišna kapitalizacija Tootcoin je $ 10.01K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOOT je 249.82M, s ukupnom količinom od 249819269.8416011. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.01K.