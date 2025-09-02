Više o TOONA

TOONA Informacije o cijeni

TOONA Službena web stranica

TOONA Tokenomija

TOONA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

toona Logotip

toona Cijena (TOONA)

Neuvršten

1 TOONA u USD cijena uživo:

$0.00014674
$0.00014674$0.00014674
-2.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena toona (TOONA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:19:37 (UTC+8)

toona (TOONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00270249
$ 0.00270249$ 0.00270249

$ 0
$ 0$ 0

-0.20%

-2.10%

-5.03%

-5.03%

toona (TOONA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOONA je $ 0.00270249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOONA se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu toona (TOONA)

$ 138.54K
$ 138.54K$ 138.54K

--
----

$ 138.54K
$ 138.54K$ 138.54K

943.55M
943.55M 943.55M

943,551,077.0451239
943,551,077.0451239 943,551,077.0451239

Trenutačna tržišna kapitalizacija toona je $ 138.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOONA je 943.55M, s ukupnom količinom od 943551077.0451239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.54K.

toona (TOONA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz toona u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz toona u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz toona u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz toona u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-2.10%
30 dana$ 0-13.58%
60 dana$ 0-0.09%
90 dana$ 0--

Što je toona (TOONA)

Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community. Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs toona (TOONA)

Službena web-stranica

toona Predviđanje cijene (USD)

Koliko će toona (TOONA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših toona (TOONA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za toona.

Provjerite toona predviđanje cijene sada!

TOONA u lokalnim valutama

toona (TOONA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike toona (TOONA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o TOONA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o toona (TOONA)

Koliko toona (TOONA) vrijedi danas?
Cijena TOONA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena TOONA u USD?
Trenutačna cijena TOONA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija toona?
Tržišna kapitalizacija za TOONA je $ 138.54K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za TOONA?
Količina u optjecaju za TOONA je 943.55M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za TOONA?
TOONA je postigao ATH cijenu od 0.00270249 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za TOONA?
TOONA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za TOONA?
24-satni obujam trgovanja za TOONA je -- USD.
Hoće li TOONA još narasti ove godine?
TOONA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte TOONA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 23:19:37 (UTC+8)

toona (TOONA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.