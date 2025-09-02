toona (TOONA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00270249$ 0.00270249 $ 0.00270249 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.20% Promjena cijene (1D) -2.10% Promjena cijene (7D) -5.03% Promjena cijene (7D) -5.03%

toona (TOONA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TOONAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TOONA je $ 0.00270249, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TOONA se promijenio za -0.20% u posljednjih sat vremena, -2.10% u posljednjih 24 sata i -5.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu toona (TOONA)

Tržišna kapitalizacija $ 138.54K$ 138.54K $ 138.54K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 138.54K$ 138.54K $ 138.54K Količina u optjecaju 943.55M 943.55M 943.55M Ukupna količina 943,551,077.0451239 943,551,077.0451239 943,551,077.0451239

Trenutačna tržišna kapitalizacija toona je $ 138.54K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TOONA je 943.55M, s ukupnom količinom od 943551077.0451239. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 138.54K.